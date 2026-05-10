震撼彈！國民黨4連任資深里長 將脫黨參選台中議員

國民黨太平區四連任資深里長閻泰利已經掛起看板，宣示不惜脫黨競選台中市議員到底。（記者陳建志攝）

國民黨台中市太平區下屆議員選舉，已經決定將會提名2席，並將優先提名現任的議員黃佳恬、賴義鍠，已擔任4屆太平區中山里里長，且是國民黨31年黨齡的資深黨員閻泰利表示，多年來服務弱勢和無法替親人辦理後事困苦民眾的經驗，讓他決定參選議員，強調若黨中央確定太平只提兩席，將會脫黨參選到底，此舉勢將衝擊太平區的議員選情。

年底太平區市議員選舉，民進黨已提名現任的張玉嬿、蔡耀頡爭取連任，國民黨也決定這個選區只提名現任的黃佳恬、賴義鍠競選連任，民眾黨則已提名許書豪參選，不過國民黨張書華和中山里長閻泰利也都掛出看板，對外宣示參選，選情相當激烈。

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現任台中太平區中山里長閻泰利，已經4連任里長，且是1995年就加入國民黨，已有31年黨齡的資深黨員，不過已決定參選年底的太平區市議員，街頭上也到處都可看到宣傳看板。

閻泰利表示，之前就想參選議員，但因顧全大局最後退出，但在擔任16年里長的期間，經常協助弱勢、清寒民眾，尤其是協助家中困苦無力幫親人辦理後事的民眾，讓他知道相關規定需要議員才有辦法解決，因此這次決定義無反顧出來參選，爭取替民眾服務的機會。

閻泰利表示，自己曾親自打電話詢問黨主席鄭麗文，明確告知太平區只提名兩席，雖仍在等待黨中央最後的決定，但目前掛出的布條和看板都未秀出國民黨籍，若最後真的只提兩席，將會脫黨參選到底。

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