坐小黃出車禍重傷 他因「這件事」被判也有過失

2019-07-19 22:40

〔記者楊國文／台北報導〕單姓男子4年前在台北市搭乘蘇姓運將的計程車，卻遇到周姓男子駕車搶先左轉，蘇姓運將緊急，失控撞上騎樓柱子，在滑手機的單男則從後座「衝」到駕駛座旁，身受重傷，憤而求償，高等法院認定單男未依法繫上安全帶，有2成過失，判運將蘇男、周男應連帶賠償550萬元。可上訴。

判決指出，在大學擔任教師的單姓男子，2015年8月30日上午7點搭乘蘇男的小黃，行經台北市南京東路一段時，對向周姓男子駕駛轎車未遵守左轉車應禮讓直行車先行的規定，突然搶先左轉，蘇男為了閃避周男的轎車，失控撞上林森北路騎樓的柱子，因撞擊力大，單男竟整個人「衝」到前排駕駛座，造成外傷性顱內出血、胸主動脈瘤剝離等傷害，昏倒不醒人事。

單男指稱，他上車一定會繫上安全帶，而此事故造成他勞動力損損達33％，要求肇事的周男、運將蘇男應連帶賠償563萬元。

周男審理證稱，案發時有下車幫忙救人，當時單男並未繫上安全帶，「他整個人將趴到駕駛座上了」，他還把單男拉出來到擔架上，非常確定單男未繫安全帶，若有繫安全帶的話，人應該在座位上。

蘇男雖承認當天未口頭告知單男需繫上安全帶，但車上都貼有「後座乘客請繫上安全帶」的標語，乘客應該主動繫上安全帶才對。

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