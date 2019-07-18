孝子騎車撞上抽水機水管不治 父悲痛重返事故現場

2019-07-18 12:40

［記者黃淑莉／雲林報導］19歲郭姓男子昨天晚上騎車撞上移動式抽水機跨越防汛道的排水管傷重不治，郭男的父親今天早上到事故現場了解原因，看到地上血跡，悲痛哭泣，他說，與妻子離異多年，兒子從小貼心乖巧，為分擔家計，高職畢業後提早當兵，退伍後就找工作賺錢。

郭姓男子昨天晚上8點半左右騎機車行經雲林口湖鄉水井與湖口村交界蔦松大排的19號水門前，撞上為了防颱預佈的移動式抽水機排水管，傷重送醫不治。

雲林縣府水利處長許宏博今天早上與口湖鄉公所人員、抽水機包商今天早上到事故現場會勘，郭男的爸爸、姊姊及地方村民也到場了解。許宏博表示，已要求包商加強移動式抽水機設置後的安全防護措施。

郭爸爸強忍住悲傷，希望相關單位要做好安全警告標誌，不要再發生憾事。但談到兒子忍不住痛哭失聲，他說，與妻子離異多年，帶著兒子及女兒相依為命，孩子還小時家裡為低收入戶，生活困苦，但兒子很貼心乖巧，會幫忙做家事，青春期時一點都不叛逆。

看著郭男長大的村民黃昱震不捨說，郭男很乖，對長輩很有禮貌，有空時會到他姊姊開的飲料店幫忙。

郭爸爸說，他在六輕外包商做水電工程，女兒還在讀大學，兒子擔心他太累，去年高職畢業後提早當兵，退伍後就急著找工作，沒想到會發生這樣的意外。

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