有拜有保庇？自小客衝落山路邊坡5傷無礙

2019-07-18 09:32

〔記者王涵平／台南報導〕5名22歲男女昨日深夜從雲林前往台南崁頂福安宮拜拜，回程時疑因路況不熟，行經咖啡公路一處髮夾彎時衝落邊坡下約50公尺處，警、消將5人拉上後皆僅受撕裂傷、擦挫傷，送醫治療幸無大礙。

香火鼎盛的白河崁頂福安宮號稱台灣土地公祖廟，夜間依舊有不少人前往進香，也是欣賞嘉南平原夜景的好去處。

今日凌晨零時許，南市消防局獲報咖啡公路175線2.6公里處有自小客車衝落邊坡，立即出動關嶺、白河及東原等分隊5車12人前往救援，關嶺派出所、白河交通分隊也前往協助，順利將車內4男1女救出送往柳營奇美醫院救治，所幸均無大礙，皆已出院。

據悉，王姓駕駛與同車3男1女共乘1車，與另輛自小客前往福安宮拜拜後準備下山，前車通過1處髮夾彎之後，從照後鏡看不到原本跟在後面的自小客，返頭後發現衝落邊坡下，趕緊報案求援。

白河交通分隊員警今日上午再返回現場勘查，發現該處路段有多處急彎處，如駕駛對路況不熟，加上車速過快，很容易發生事故，多年前也發生一起貨車與自小客對撞的死亡車禍，呼籲用路人行經該處應減速慢行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法