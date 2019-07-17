魚販趴地找螃蟹 被撞骨折索賠85萬判賠2萬多

2019-07-17 23:00

〔記者楊國文／台北報導〕都是螃蟹惹的禍？陳姓魚販攤商，一大早蹲趴在北市北投區的大馬路轉角一部轎車旁，何女駕車經過閃避不及將他左小腳輾壓撞成骨折，陳男訴苦說，在找走失的螃蟹，卻遭撞骨折，索賠85萬元，何女則嗆陳男趴臥在道路上阻礙交通，並無過失，高等法院認定陳男受醫療費用等損失共19萬多元，但他本身有8成5的重大過失，何女僅需要賠2萬多元，但已由汽車強制責任險支出，全案確定。

判決指出，2016年10月16日上午8時交通繁忙之際，陳姓魚販為尋找走失的螃蟹，採幾乎貼地的姿勢，在北市北投區離民權街口約10八尺處的一部轎車旁到處探視，剛好由何女駕駛的轎車正好行經清江路與民權街口，且右轉民權街口時，未注意到陳男而輾壓其左小腳，造成骨折等傷害。

陳男不滿指控，何女未注意車前狀況，才將他撞成骨折，害他五個月不能工作，而他平時月入10萬元，加上醫療費用和精神損失，共向何女求償85萬元。

但何女辯稱，陳男當時趴臥在民權街西北方的轉角處，並非在道路中央，不易察覺，而且衣服顏色又和馬路瀝青相似，實在無法立即看見他而做出閃避動作，並非「能注意而未注意車前狀況」，她並無過失。

高等法院依據鑑定結果認定，雖然何女右轉時，未掌握車前狀況，但陳男蹲趴在靠路口的轎車旁，確實不容易被往來的人車發現，其阻礙交通的過失責任較大，佔8成5，何女僅有1成5過失，而陳男受有醫療費、精神賠償等費用為19萬多元，相乘計算後，何女僅需賠償2萬多元，而汽車強制責任險已支付陳男6萬多元，因此何女一毛錢也不必賠償，全案確定。

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