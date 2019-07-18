「假仕紳」出入高級飯店 原是白吃白住窮小子

2019-07-18 10:41

［記者楊政郡／台中報導］33歲高雄市人陳男，去年底到裕元酒店入住，享受餐飲、洗衣、代訂高鐵車票等服務，消費9萬餘元，偷偷跑掉沒付帳。今年3月如出一轍，冒名到林酒店住宿，又是餐飲、洗衣、代訂高鐵車票，該酒店接獲同業通報，趕緊要求陳付清帳款，他拒不付款才報案處理，查出上述白吃白住犯行，檢察官依詐欺罪起訴。

檢察官查出，陳嫌手法高明，2018年10月28日先以電話向裕元酒店訂房，來電自稱崧園建設公司黃姓協理，他要召待貴賓「陳冠儒」，會代為支付「陳冠儒」入住10月29日至11月6日共9天的一切費用。29日當天陳持「陳冠儒」身分證入住時，還特別交代櫃檯人員，崧園黃協理會支付費用，櫃檯人員不知有詐，讓他住滿9天。

這9天不僅住宿，還有餐飲、洗衣、代訂高鐵票及各種接送車站等，但11月6日中午過後還不見陳來退房，飯店人員查看發現已「人去樓空」，總計消費9萬7810元。

陳男白吃白住在飯店業界已傳開，他也知道「陳冠儒」這個名字不能用了，今年3月20日故技重施，來電向林酒店櫃台人員訂房，自稱是嘉信遊艇公司業務黃副理（該公司早已解散），要以「戴玉鳳」名義訂房，同樣會支付所有費用，當晚陳男以「戴玉鳳」身分證入住，他除住宿還用餐、洗衣及代訂高鐵車票。

但酒店人員接到同業通報，翌日晚間要求陳男付清住宿費用1萬3208元，才願意讓他繼續住，但陳怎麼說都拒不付款，酒店報警處理，查出上述犯行。

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