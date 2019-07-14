醉漢轉身自撲引擎蓋 假車禍演技太爛GG了

2019-07-14 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投40多歲陳姓男子，日前酒後因缺錢喝酒，竟鎖定無辜民眾駕駛的車輛，緩步靠近後就冷不防轉身撲上引擎蓋，再順勢滑落路面，控訴遭車禍撞傷；受害陳姓女駕駛則提出行車紀錄器畫面自保，證明陳男製造假車禍蓄意訛詐，還弄壞車輛保險桿，訊後警方依詐欺與毀損罪，將陳男函送法辦。

南投警方表示，陳男是南投市區的問題人物，經常因缺錢買酒，就故意騷擾民眾，不是開口要借零錢，就是隨手取物，此次鬧事鬧出假車禍，還是頭一遭。

受害陳姓女駕駛則提出行車紀錄器畫面，指控陳男故意趨前靠近車輛，再撲上引擎蓋自摔，要對陳男蓄意製造假車禍，以及損壞車輛保險桿提出詐欺與毀損告訴。

警方說，雖然陳男否認自導自演假車禍，並堅稱遭到女駕駛撞傷，要求賠償，但根據行車紀錄器資料，最後仍依詐欺與毀損罪函送法辦，後續也將針對轄區治安人口多所留意，防止類似行為發生。

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