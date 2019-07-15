與詐欺慣犯作生意 小心計中計連環騙

2019-07-15 09:58

［記者楊政郡／台中報導］詐欺慣犯蕭男因投資謢膚店而積欠「阿修」約90萬元，對方催討甚急，蕭虛構「許代書」之人，表示已透過許代書處理這筆債務，會提供支票清償債務，但需先支付保證金及手續費，黃依指示匯款6萬1800元，還是沒有取得任何支票，又損失一筆，台中地院依詐欺罪判蕭8月徒刑，不法所得6萬1800元沒入。

判決書指出，蕭男（37歲）在2016年間線上遊戲結識黃男，雙方有金錢往來，也邀約投資謢膚店，因而積欠黃數十萬元（尚餘債務89萬餘元），黃一再催促債務，蕭另生一計，虛構「許代書」之人，表示已透過許代書處理這筆債務，會提供支票清償債務，但需先支付保證金及手續費。

蕭男還用他人手機門號以「許代書」名義傳簡訊給黃，向黃擔保此事，同時催促黃要拿到錢就趕快匯保證金及手續費，黃分4筆匯款6萬1800元給蕭，但事後遲遲沒收到任何支票，也不知「許代書」是何許人！才知又受騙了。

法官發現，蕭男有多次詐欺前科，最近一次被判處3年徒刑定讞（邀約投資遊戲點數買賣，向林某詐得688萬，及向陳詐得95萬元），仍不知悔改，未記取教訓，屢次施用詐術騙人錢財，念其坦承犯行，此案犯罪所得不高，量處8月徒刑，不法所得6萬1800元沒入或追徵。

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