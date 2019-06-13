拿18趴優存誆月入利息20萬元 退休師詐財270萬元

2019-06-13 14:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市退休的陳姓女教師，是享有18％優惠存款退休公教人員，她卻拿著18％之名詐財，誆稱每月有20萬元利息進帳，「聰明的人錢不會留在台灣，會把錢放在海外」，她在海外有龐大資產，再以代墊貨款、想投資電動車等說詞，向董姓男子與黃姓女子詐財245萬元，更誇張的是，她還向黃女借信用卡，3個多月狂刷30萬元吃大餐、旅遊與護膚，卻只繳最低金額，把25萬卡債留給黃女，法院發現海外有龐大資產等說詞全是瞎掰，她的18％存款早於10年前就質借，2010年起就積欠大批卡債，依詐欺罪判刑1年9月，不法所得270萬元，扣除她償還的6萬元，其餘264萬元沒收，全案確定。

判決書指出，陳女確實有18％退休公教人員優惠存款，但已質押借款270萬元（依質借約9成計算，原存款金額約300萬元），2014年間，她加入傳銷公司並認識董姓男子，她商請董男先幫她刷信用卡，代墊下線的貨款，她有18％收入豐厚，保證會繳清信用卡，董男誤信陳女有償還能力，遂刷卡150萬元幫陳女代墊貨款，不料，陳女卻不還錢，董男打聽才知陳女的18％存款早已質借，根本就沒有利息收入。

更誇張的是，陳女在2014年10月搭火車時，於台中車站認識黃姓女子，她又誆稱自己財力豐富，不但18％存款每月有20萬元利息進帳，「聰明的人錢不會留在台灣，會把錢放在海外」，她在海外還有龐大資產，想投資咖啡、電動車生意，向黃女借100萬元，黃女交付95萬元（預扣5萬元利息），之後，陳女又以「累積信用」等理由，向黃女借信用卡，保證會繳清消費，再給黃女10％酬勞，不料，3個多月狂刷30萬元，僅繳納「最低繳款金額」，留下25萬元卡債給黃女承擔。

台中地院審理時，陳女不否認上述案情，但她宣稱沒有使用詐術，這只是雙方民事債務糾紛，一審不採信，依詐欺罪判刑1年10月，不法所得270萬元沒收，陳女上訴二審，仍辯稱是債務糾紛，不涉及詐欺，台中高分院卻認為，陳女用18％優惠存款博取兩人信任，實際上陳女早就在10年前，就把18％存款抵押借款270萬元，從2010年開始，就積欠多家銀行卡債，財力甚為困窘，她用黃女信用卡刷30萬元，裡面還有旅遊、餐廳吃大餐、護膚等奢侈消費，根本就不是投資，不過，陳女在二審時與董男和解，雖只償還6萬元，餘款尚無下文，但二審仍酌予減刑1個月，改判徒刑1年9月，犯罪所得扣除6萬元，其餘264萬元沒收，全案確定。

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