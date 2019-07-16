代收網購包裹爆量得收費 住戶摃上管委會挨告

2019-07-16 12:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕家住新北市中和區「元氣大鎮」的黃姓住戶，不滿社區管委會去年11月提出，對經營網購或團購的住戶增收50%的超量郵務費，作為「超額郵件服務費」，怒向媒體投訴，官司目前仍在訴訟中，管委會王姓主委也提告黃男涉嫌將兩人對話及「遠小人」等語傳送至住戶群組，涉嫌妨害秘密、洩漏秘密、加重誹謗等罪，新北地檢署調查認定罪嫌不足，今予黃男不起訴處分。

黃男去年12月向媒體投訴，去年11月只收10個郵件、包裹，卻被管委會加收695元的超額郵件服務費，認為「做網購不是原罪！」社區在徵收標準未定的情況下就收取費用，根本是吃定他們。

王姓主委指控，去年12月間，黃男透過LINE傳送「某人家裡用黑貓宅急便寄一袋米來，秘書輸入條碼再把那袋米搬入庫房待領，等某人來領，再查一次條碼，再領某人進庫房找，可調閱錄影畫面比對時間，黑貓宅急便的條碼是多少碼大家都知道，收件輸入條碼跟您領的那袋米，工作人員帶進帶出，這時間早怎麼算？」等內容，至社區住戶群組。

王男控訴，同月10日至18日間，黃男再傳送「喝一杯，提神醒腦遠離小人，最討厭那種背後插刀的，如果12月，明年1月收件次數比你王大委員家少呢？也要繼續多繳50%嗎？合理嗎？」、「搞得人跟人見面也怕錄音，留個訊息也怕被截圖，人前諾諾，人後插刀，九把刀」等語，認為黃男妨害秘密，另還涉洩漏秘密及加重誹謗罪。

黃男出庭時表示，發言並無指名道姓，「遠小人」是提醒社區大家，那句話是出自出師表，否認犯行。

檢方認為，王男自承，去櫃檯領包裹時遇到黃男，他與黃男閒聊有聊到他的包裹，認定黃男並非透過電腦或其他相關設備得知王男秘密，另社區對部分住戶多收50%管理費是否適當，與公共利益有關，黃男是出於適當評論，加上並未具體指明王男，難認其他住戶能將文字內容與王男做連接，因此認定黃男罪嫌不足不起訴。

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