帳戶變詐騙人頭戶遭判刑 這個理由逆轉判無罪

2019-07-14 23:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市朱姓男子因缺錢向自稱姓許的男子借貸，對方要求朱需提供提款卡及密碼讓他自行提領利息，等朱還完欠款即歸還，未料朱因住院無力償還，這才驚覺帳戶變人頭帳戶吃上詐欺官司被判刑，朱上訴後二審法官認為，朱是為了籌措借款而將提款卡交給陌生男子，且已繳交了已構成重利的利息，若知道帳戶會成為人頭戶，不可能不要求相關對價，顯然對於提款卡被詐團當人頭戶一事無法預見，也不會知道，因此判朱無罪。

判決書指出，無業朱男前年底因家中急需5萬元貸款，恰巧接獲自稱姓許的男子電話表示可提供3萬元貸款，但需先扣除首期利息，隨後每10天繳交4500元利息，直至本金、利息還清為止，許同時要求朱提供提款卡與密碼，並要求朱將利息存進帳戶內，由許拿朱的提款卡提領利息，朱不疑有他拿走2萬餘元借款後，提供提款卡與身分影本等資料。

之後朱繳了約2萬餘元的5期利息後，因住院無力負擔停繳，其帳戶卻變成詐欺集團涉嫌詐騙5名被害人的人頭戶，朱因此遭檢方依幫助詐欺取財罪起訴後，一審遭判刑2月，朱不服提出上訴堅稱，不是將帳戶賣給詐騙集團當人頭戶，而是需錢孔急，該名陌生男子提供借款，他才提供提款卡給詐團，不知道帳戶會成為詐騙人頭戶。

台中地院二審法官審理後認為，目前檢警機關查緝利用人頭帳戶詐欺取財，雷厲風行，詐欺集團在收購人頭帳戶日益困難下，除以高價收購外，利用刊登求職廣告或申辦貸款廣告等手法，引誘民眾上門求助，騙取可以逃避執法人員追查的行動電話門號、金融機構存款帳戶供犯罪使用，亦時有所聞。

法官因此認為，基於無罪推定、罪證有疑利於被告的原則，認為朱是為了籌措借款，而將提款卡提供給陌生男子，且已繳交了已構成重利的利息，朱若知道帳戶會成為人頭戶，不可能不要求相關的對價，朱對於提款卡被詐團當人頭戶一事無法預見，也不會知道，因此判朱無罪。

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