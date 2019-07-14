獨家》檢察官「未來」奇案 法官及時「導正時空」

2019-07-14 00:56

〔記者王捷／台南報導〕今年還沒過完，檢察官就作出了「超時空處分」！賴姓男子4月拿著被檢方視為作案工具的水果刀，割走蔡姓農夫一根竹筍，檢察官以「109年度」速偵字第449號，做出不起訴處分，單獨向法院宣告沒收賴男的「凶器」，這件超越時空的處分，讓賴男不滿水果刀被收，上訴到二審，在二審法官發現「時空錯亂」糾正時間序，但因刑訴法259之1沒收規定，駁回賴男上訴，仍未發還水果刀。

今年4月間，自稱罹患糖尿病的賴姓男子在路邊覺得暈眩，拿隨身攜帶的水果刀，偷偷到蔡姓農夫的竹筍田裡割了一根竹筍，想止渴解暈，當場被蔡男發現報案，當下賴男交還竹筍給蔡男，為了祈求蔡男原諒，也答應不會再進竹筍田。

偷割竹筍案送到地檢後，檢察官竟「回到未來」，以「109年度」速偵字第449號，對賴男以職權不起訴處分，不過賴男犯案使用的水果刀以及裝竹筍的環保袋，檢察官認為符合刑法38犯罪物品的定義，向法院聲請沒收獲准。

賴男不滿水果刀、環保袋拿不回來，覺得不公平，他認為，自己已經向蔡男道歉了，也歸還竹筍了，法院卻不讓他拿回水果刀，上訴二審，花了3個月打官司想拿回自己的刀子。

全案到了二審，台南高分檢發現這項裁定出現了「時空錯亂」，所幸不是不可挽救的錯誤，撥亂反正重新更改了「時空序」，但是二審法官以刑訴法259之1，對於犯案使用的工具、凶器，法院都可以單獨宣告沒收，駁回賴男上訴。

律師洪銘憲說，先不論書類是否出現時空錯亂，但是賴男拿水果刀偷割竹筍，是件惡意輕微的罪嫌，因此檢察官才做出職權不起訴，依據刑訴法沒收的規定，對犯罪所得、工具，檢察官「得」單獨向聲請法院宣告沒收，「得」表示檢察官可以聲請、也能不用聲請，這是檢察官的職權。

但是為一把水果刀，檢察官聲請宣告沒收，等於開啟了訴訟程序，而沒收、存放、銷毀等都需要成本，也激起民眾想上訴的想法，但為了一把水果刀與環保袋，要浪費多少司法資源？值得法界人士思考。

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