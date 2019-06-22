士檢否認檢方開庭輕佻 律師轟：偵結後來看錄影！

2019-06-22 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕刑事律師黃帝穎日前指出，開庭遇到1名檢察官不給被害人椅子坐，邊開庭邊喝飲料，態度輕佻。士林地檢署出面澄清，說被控檢察官態度懇切，且當事人席一律備有座椅。黃帝穎今（22）天對此發文狠嗆，「錄影畫面公佈，就知道誰說謊了！」

律師黃帝穎19日發臉書指控，當天在士林地檢開庭遇到1名年輕檢察官「不給被害人椅子坐」、「開庭時邊喝飲料，態度輕佻」、「確認筆錄時，檢察官直接滑手機」、「未準時開庭」，讓被害人不禁疑問「檢察官是這樣代表國家的嗎？」

綜合媒體報導，士林地檢回應，偵查庭當事人席一律備有座椅，若座椅不足，只要當事人或律師有所表示，檢察官必定處理；被控的檢察官當天接續開好幾個庭，基於生理需求，開庭時自備茶水飲用，但仍本著懇切態度訊問，沒有「輕佻」情事。

士林地檢表示，被控的檢察官在等待列印筆錄時用手機，是因為當事人爭執事項牽涉某實務見解，有當場查詢的必要，並不是基於休閒目的而「開庭滑手機」，而是具辦案急迫性，絕無不尊重當事人的意思；至於開庭延誤，是因為被告遲到，而且此案有對質必要，才延遲15分鐘開庭。

黃帝穎今天發文嗆聲，等偵結後看開庭錄影光碟，「就知道誰說謊了」。當事人席有沒有椅子、問案是否出於懇切態度，到時候讓社會大眾一起來檢驗看看。

黃也寫道，「至於士檢承認開庭遲延的理由，可以接受。其實就是被告直接放鳥，檢察官因為這樣，讓準時來的告訴人及兩位律師白等。」

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