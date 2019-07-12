署長訪基警查賄工作 尖銳提問令幹部冷汗直流

2019-07-12 23:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕「你認為失敗的原因在哪裡？」一個個尖銳的問題，問得負責查賄的偵查幹部冷汗直流，但只要回答實在，點出問題核心，警政署長陳家欽也不吝給予讚賞，並要求幕僚記錄下來：「把這個列為改善重點！」

因應明年1月總統、副總統及立委選舉，警政署長陳家欽今天上午與刑事局長黃明昭到基隆市警局與負責查察賄選的偵查隊長等幹部展開座談。

陳家欽逐一聆聽基隆市4個分局長、偵查隊長與刑事警察大隊長張文源簡報上次選舉查賄成果與失敗原因。

陳家欽在聽完各分局長、偵查隊長報告後，劈頭就問：「你認為失敗的原因在哪裡？」「如何改善？」

面對署長開門見山提問，各分局偵查隊回答時，先是倒抽一口氣，但也有備而來，逐一點出查賄所面臨的困境與上次查賄失敗的原因。

陳家欽聽得仔細，見隊長點出問題核心，不僅給予肯定，對於當前面對的查賄困境與設備的欠缺，也馬上要求幕僚記錄下來，列為重點改善方向。

陳家欽隨後要求各分局長與偵查隊長查賄時，要有效「布雷」，尤其要布「雷中雷」，分享「雷」蒐證重點及技巧之餘，也要求確實保護「證人」，並要能打入結構性的賄選組織，才能有查賄成果。

另關於假訊息，陳家欽耳提面命指出，網路訊息傳播快速，同仁面對負面的假訊息，第一要務要先讓訊息下架，避免渲染發酵，並要求幹部要在最短時間內澄清。

基隆市警局長詹永茂也在會中表示，為防制金錢、不法利益介入選舉，警方將全力查賄制暴，規劃具體策略，以有效積極防處及偵查方法，主動蒐報賄選情資，全面查察賄選，淨化選舉風氣，確保社會秩序。

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