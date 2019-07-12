人妻載「小王」上汽車旅館 人夫只跟拍到門口獲判賠5萬

2019-07-12 12:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕廖姓人妻背著丈夫，開車載邢姓男同事上汽車旅館開房間，人夫一路跟拍，只跟拍到門口，未入內抓姦，怒告邢侵害配偶權，求償台幣50萬元。基隆地院認為，無證據顯示廖、邢2人有發生婚外情的性行為，但2人行為屬於婚外情的精神外遇，判邢要賠償人夫5萬元精神慰撫金。

判決指出，郭姓男子與廖姓妻子婚後育有一雙兒女，2人結婚迄今28年；唯自今年4月起，廖婦常以與同事聚會為由晚歸，引起郭起疑。

郭暗中調閱妻子車上行車紀錄器發現，廖經常開車送邢姓男同事，2人言談曖昧；郭為了解妻子是否出軌，尾隨妻子的車子，暗中跟拍，果然拍到妻子開車載著邢至基隆市一家汽車旅館，沒幾天，2人一起逛鬧區，又被跟拍的郭逮個正著。

郭為了宣示主權，要求邢簽具悔過書，未料，邢表面簽悔過書，承諾不再與廖聯絡，仍私下仍廖聯繫；郭得知後，再約邢至派出所談判，邢為此二度簽下悔過書。

郭不滿邢明知妻子已婚，還跟妻子出遊，破壞他與妻子的婚姻，使得他精神崩潰，侵害他的配偶權利，提告向邢求償50萬元精神慰撫金。

邢辯稱，他與廖婦僅止於同事，並無曖昧關係，與搭廖的車至汽車旅館，是到對面的麥當勞用餐，至於同遊台北，也是到101用餐。

法院查看悔過書載明：「本人無知及衝動，明知廖為有夫之婦，卻與她有逾常軌的親密行為，期間約為六個月...」邢在兩份悔過書上都有簽名。

不過，邢掰稱是遭到郭恐嚇後簽下；法院調查發現，邢是自願簽下，並未受迫。

法院認為，婚外情一般是指，與配偶以外的人發生超友誼的愛情關係，縱使無性行為，僅有思想或行為上不貞的精神外遇，仍屬婚外情的一種，邢的行為已侵害郭的配偶權，判邢要賠償郭5萬元精神慰撫金。

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