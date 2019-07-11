大學生假冒警察掃黃 強盗又性侵賣淫女被重判

2019-07-11 21:16

〔記者楊國文／台北報導〕有毒品等前科的廖姓男子，在酒店認識何姓大學生後，兩人吃定賣淫女不敢報案，由何男主導假扮警察以掃黃名義強盜搶錢，甚至性侵對方或猥褻，兩名約40歲熟齡單親媽媽受害，其中一人驚嚇過度，罹患創傷壓力症候群，無法正常言語，高等法院今依強盜強制性交、加重強盜等罪，重判何20年、廖15年。

廖男今被高院提訊聆判，還押時，特地停下腳步對本報記者說「我是冤枉」，將上訴三審；亦被羈押的主嫌何男則拒絕出庭聽判。

前年底，何男（21歲）認識前年10月間才假釋出獄的廖男（31歲），竟意圖假冒警察劫財劫色，去年1月7日一同上網尋找俗稱「一樓一鳳」的賣淫按摩工作室，準備作案。

當天下午，何男先找電話鎖定小玲（化名）經營的按摩工作室後，先由廖男以嫖客名義上門，以3千元完成性交易後，何則冒充警察藉機闖入，並聲稱自己是警察、廖是線民，接著恫嚇小玲從事色交易「若移送警局要罰款20萬」，「要抓妳去坐牢」等，若拿出3萬元即可了事。

何男再假裝打電話回報案情稱「小隊長，剛查獲妓女戶，請在樓下準備…」，說完又以執行搜索名義，對小玲皮包等隨身物品搜查，小玲擔心遭重罰，又苦無錢財給何、廖，立即下跪求情，並交出剛從廖男手中賺到的3000元。

不料，何男得寸進尺，指示廖男先到樓下等候，又強迫小美為他口交，被拒後，竟強行性侵得逞。

何、廖兩人食髓知味，當晚找上另位按摩女小雯（化名），何又佯稱是士林派出所員警，小雯被舉報從事色情交易，假冒警察「搜身」動作，壓制她不得動彈，抓捏其胸部，並企圖指侵小雅，但她極力反抗未得逞，卻扒光小雅衣物並關進廁所內，再搶走皮包內2萬6300元現金。

高院審理時，何、廖均否認性侵犯行，也非強盜財物，頂多是恐嚇取財，但合議庭不採信，判何20年、廖15年徒刑，可上訴。

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