超綠！要朋友「大膽的去」 豬隊友竟偷吃他老婆…

2019-07-11 20:09

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子控告蕭姓朋友與李姓前妻偷情，且發生4次性行為，但蕭男拿出王男對他說：「大膽的去」等錄音，指王男事前縱容，事後也原諒。刑事部分，法院認為王男說話時，並不知2人發生過2次性行為，前2次仍算相姦罪，判蕭男4個月徒刑，後2次則屬「縱容」，告訴權已喪失；王男另針對前2次性行為提求償，新北地院審理後蕭男賠償30萬元。

王男提告指出，蕭男與李女在2015年7月、2016年8月、2017年2月及5月共發生4次性行為，也因為蕭男介入，導致他與妻子在2017年9月離婚。

不過，蕭男拿出錄音證據主張，王男事前就予以縱容，事後也表示原諒；錄音中，王男對著蕭男說：「反正你就大膽的去做沒關係啦」、「我意思說你就大膽的用啦」、「你就抱一下她跟她聊一聊說你很愛她什麼」等語。

法院認為，王男說這些話的時間點是在2016年10月，不代表他知道2人曾在2015年及2016年8月發生過性行為，這2次仍構成相姦罪，判刑4個月。

至於2人在2017年的2次性行為，由於王男上述對話，加上他也曾說：「最近我發現我性功能有障礙，我願意我老婆與蕭男進一步交往」、「我同意我老婆可以跟蕭男交往，可以有親密關係」，最後判定王男為了挽留妻子回家，出於真意縱容她與蕭男通姦，此部分告訴權已喪失，判決公訴不受理。

王男不服請檢方上訴二審，聲稱「同意有親密關係」等錄音，是妻子以死相逼，逼他複誦這些話，至於「大膽的去」等錄音內容則是因老婆情緒不穩，才請蕭男關心，不代表同意2人發生性行為；二審仍認定是縱容，予以駁回。王男另針對2人前2次性行為，對蕭男提出100萬元求償，新北地院審理後判蕭賠償30萬元。

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