迷戀越籍寡婦 6旬醋翁當街捅死情敵

2019-07-11 17:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕53歲湯姓機車騎士今年3月25日被發現倒臥在新北市樹林區的偏僻鄉道，命喪街頭，一旁遺留一根鐵棍，警方追查發現，67歲戴姓老翁因與湯男爭奪一名喪偶的48歲越南籍阮女結怨，2人爭執，戴翁持鐵板刺死湯男，新北地檢署今依涉犯殺人罪將戴翁起訴。

起訴指出，去年間，戴翁在樹林火車站認識阮女，並取得阮女手機號碼，自此後戴翁不斷打電話騷擾阮女，要求阮女與其交往被拒，今年3月25日中午12時許，戴翁騎車行經樹林佳園路，遇到湯男，雙方一言不合爆發衝突拉扯，戴翁突然掏出銳器，刺向湯男胸部，湯男當場倒地不起，戴翁則逃逸無蹤，路人報警送醫搶救後仍不治，事後警方循線將戴翁逮捕。

庭訊時，戴翁否認犯行，辯稱是湯男突然超車攔下他辱罵三字經，還持鐵棍走向他，他害怕才從車內拿了一支長約30公分的鐵板，嚇唬叫對方不要過來，但湯男卻突然衝過來作勢要打他，他才拿鐵板插入對方胸口，強調不認識湯男，不是故意殺人。

但阮女證稱，戴翁不認識湯男，但知道她跟湯男同居，每天都撥10幾通電話找她，案發前2到3周，湯男曾幫她接過戴翁打來的電話，兩人在電話中吵架，戴翁並恫嚇要殺了男友。

檢方勘驗現場監視器及行車紀錄畫面，發現與案發當時與戴翁所述不同，認定戴翁犯行將他起訴。

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