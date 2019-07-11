截肢男性致高 撿屍還請友人幫忙背

2019-07-11 06:12

［記者楊政郡／台中報導］女大生「安安」（化名）在網路上認識年齡相仿的李男，因李男小腿截肢而生憐憫，與李男一起到夜店狂歡、划拳喝酒，醉得不醒人事之際，李竟找友人背「安安」到汽車旅館性侵得逞，「安安」看到自己破紅十分驚嚇，李事後辯稱雙方合意，台中地院判李男趁機性交罪6年8月徒刑。

判決書指出，李男於2016年4月在LINE通訊軟體結識「安安」，多次邀約外出被拒，但「安安」知道李男因車禍而截肢，且一再邀約，應該不會有事，同月22日晚上11時與李男等一行6人到CUBE夜店喝酒聊天，期間划酒拳又玩遊戲，不久「安安」不勝酒力、意識模糊。

但李男心懷不軌，向「阿雄」（友人之一、化名）提議，把「安安」帶到附近汽旅醒醒酒！「阿雄」同意後扶著「安安」上計程車，到該汽旅租用115號房。「阿雄」還幫忙背「安安」進房，自己則在沙發休息。

李男見「安安」因酒醉致意識不清，無力抗拒，竟以陰莖插入陰道抽動數下，發現「安安」下體流血，改插入口中抽動，以此方式性侵得逞。

幾分鐘後，凌晨1時50分許「安安」稍微清醒，看見浴巾都是血，十分驚嚇，打電話給男友、女性朋友，並要求李送她返回夜店，到達夜店後，「安安」聯絡綽號「TYLER」友人來接她離開，當天上午報警處理。

李男辯稱是合意性交，且「安安」很清醒，法官傳換計程車司機，並調閱監視器，發現「安安」已經爛醉，且兩人本就不熟，「安安」事後又出現創傷後症候群，自殺傾向提高，一年後到韓國當交換學生，還滯韓不願回台，法院審理時全身發抖，庭訊後掩面失控大哭，對她精神傷害甚巨，李男矢口否認，也不願道歉，「安安」也從頭到尾不曾談起賠償事宜，應無誣告之虞，被告犯行明確。

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