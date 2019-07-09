口交狼19年後敗在1枚指紋1滴血 獲減刑半年原因是…

2019-07-09 22:59

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹男子邱瑞文1999年逼女高中生小婕（化名）口交並強盜，今年初被新竹地院依強盜強制性交罪判刑13年半，全案上訴高院，合議庭指出，竹院當時以「累犯」加重邱男的刑期，未考量大法官釋字775號精神，判決有瑕疵，予以撤銷，改判減刑為13年，可上訴。

由許宗和（審判長）、黃玉婷（陪席）、黃惠敏（受命）組成的合議庭表示，邱瑞文前犯下竊盜案件，判刑10月確定，1996年7月17日執行完畢後，又在1999年間性侵強盜小婕，被原審認定屬於刑法規定的「累犯」，加重其刑至13年半，惟此判決結果有違大法官2月22日所做成的775號解釋。

合議庭解釋，邱瑞文之前犯的是竊盜，本案犯的是強盜強制性交結合犯行，前後案罪名不同、罪質迥異、侵害法益有差別，依照釋字775號精神，本案不應用累犯加重其刑；合議庭認為，原審宣判時，775號解釋還未做成，而今上訴到了高院，就應依照釋憲意旨裁判，決議撤銷原判決，改判13年，沒收犯罪所得7000元。

1999年6月12日下午4時許，26歲的邱瑞文在新竹市大東路附近，看到小婕正試圖協助受困電梯的幼童，竟佯稱要幫忙脫困，須工具開啟電梯，請小婕返家找工具，邱瑞文尾隨其後，趁著其家門打開之際，衝入廚房抽起菜刀，架在她的脖子上，強行猥褻口交，完事後還奪走7000元，絲毫不顧小婕求饒。

小婕機警把邱的精液吐在衛生紙上，當成證物報警，但因當年DNA資料庫不足，未成成功緝兇，刑事局只好把它歸入冷案。到了2016年7月12日，邱瑞文在新竹縣竹北市「順口檳榔攤」偷竊時不小心割傷自己，在牆面留下一滴血與一枚指紋，警方循著指紋查到邱瑞文，並交互比對DNA，去年1月發現與性侵小婕的惡狼相符，去年8月拘捕到案。

邱瑞文原辯稱，當年是以3000元和小婕性交易，後又改口稱這些年來過得渾渾噩噩，不知如何彌補，合議庭批評他自我反省能力低落，漠視他人性自主權及身體控制權，不但造成小婕財物損失，更讓她心理蒙上難以抹滅的陰影，影響日後正常性關係、人際關係及人格發展，考量邱男至今仍否認犯行，未和解，判刑13年，可上訴。

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