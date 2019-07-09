狼父企圖綑綁女兒性侵未遂 還拍猥褻影片判刑3年半

2019-07-09 13:24

〔記者王定傳／新北報導〕一名父親在去年間，闖進17歲女兒小美（化名）房間，開手機錄影功能，強脫她的衣物，試圖以繩索狀的運動器材綑綁，並撫摸胸部及下體，甚至說：「我想做愛」，小美為求自保表示可幫他自慰代替，後因無法勃起未遂，新北地院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例，判他3年6個月徒刑。

檢警調查，去年10月27日下午6時許，這名父親闖進女兒房間，開啟手機攝影功能，以身體壓制女兒，強脫衣物，又試圖以繩索狀的運動器材綑綁，撫摸女兒胸部及下體，後因小美不斷掙扎、抵抗並哭泣哀求才停手。

這名父親後來又向女兒表示：「我想做愛」，小美為求自保表示可幫他自慰，因狼父無法勃起而強制性交未遂；小美事後向胞姊哭訴、報警處理，審理時，這名父親坦承犯行。

合議庭認為，這名父親所為構成成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，及以強暴方法使少年被拍攝猥褻行為影片罪，依刑法第55條想像競合犯規定，從一重以強暴之方法使少年被拍攝猥褻行為影片罪處斷。

合議庭還認為，這名父親前無任何犯罪前科紀錄，警詢至審理中始終坦承犯行，案發後有按月匯款9000元給女兒使用，犯後態度良好，有積極彌補犯罪所生損害，雖試圖以運動器材綑綁，女兒哀求後尚知停止此行為，小美亦稱父親有告知因罪惡感而無法勃起，且案發後他已自行刪除影片，並未外流，非完全罔顧人倫、惡性極其重大之徒。

合議庭認為若以最低度刑處斷，猶屬過重，客觀上足以引起一般人同情，有情輕法重情形，依刑法第59條規定酌減其刑。

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