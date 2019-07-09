假網拍交易騙帳戶 警破獲詐騙新招

2019-07-09 16:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近來有詐騙集團刊登貸款資訊，吸引急需資金的民眾，藉由網拍過程製造大量虛偽交易，再透過超商配送的快遞單據流水號，並藉他人寄送人頭金融帳戶至指定超商，狡猾躲避警方查緝。苗栗縣警察局刑事警察大隊與刑事警察局偵查第七大隊由苗栗地檢署指揮偵辦，跨縣市聯合打詐，逮捕17名詐騙集團成員送辦。

苗栗縣警局指出，該詐騙集團先在拍賣網站上創設帳號，刊登無關商品，製造大量假交易，再藉由完成交易後由超商配送的快遞單據流水號，指示提供人頭金融帳戶者前往超商電腦機台，列印寄件單，再將人頭帳戶資料寄到指定超商，使單據寄件、實際寄出、收貨皆為不同人，混淆警方追查，增加調查難度。

苗栗警方發現該新興詐騙手法後，報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮偵辦，與新北市政府、雲林縣警察局刑警大隊、台中市政府警察局共組專案小組，長期跟監、比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，這才逐一破解狡猾歹徒設下的重重斷點，查清詐騙集團成員身分及犯罪組織架構。

警方分別於苗栗縣、新北市、台中市、雲林縣等地逮捕取款車手及收簿手，徹底瓦解該詐騙集團，將17名詐欺嫌犯移送苗栗地檢署偵辦後提起公訴。

苗栗縣警察局提醒，詐騙集團常在網路刊登「貸款免保人」、「快速核貸」、「信用不良可貸」等資訊，吸引急需資金的被害人，將自身提款卡及金融帳簿寄出，進而利用該帳戶從事詐騙犯罪，呼籲民眾多加防範，小心過濾網路資訊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法