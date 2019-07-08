危險！婦人開車快車道上等紅燈 竟趴睡方向盤…

2019-07-08 10:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市58歲李姓婦人自日本旅遊返台，開車返家途中停等紅燈時，疑因時差及身體不適，趴在方向盤上休息，竟累到昏睡片刻，因車停在快車道上綠燈卻不動，巡邏經過的新興分局員警以為酒駕，上前了解才知李婦精神不濟，所長許志和伸援代駕護送返家，李婦家人今向暖警表示感謝。

自強所所長許志和、警員張峻禋、張道佳、湯如意，7日凌晨執行勤務時，巡邏至成功與五福路口處，見眼前一輛自小客車在綠燈時靜止於路中央，因車子遲遲不移動察覺有異，於是上前盤查後得知女駕駛剛從國外旅遊返台，自機場駕車返家時突感體力不支，自強所長許志和見狀立即伸出援手協助代駕，護送其平安返家。

據了解，駕駛人李女（58歲）因剛從日本旅遊完畢返台，駕車返家途中停等紅燈時，也許是時差尚未調整過來，身體十分不舒服突感體力不支，只得趴在方向盤上稍作休息，不料真的太累了，竟然不小心昏睡，所駕駛車輛就這樣在成功路快車道上靜止許久，在後方的自強所員警原以為酒駕事件，立即上前盤查。

警方發現原來只是駕駛人精神不濟，警方詢問李女需不需要就醫，對方婉轉推辭稱家就在不遠處，所長許志和基於保護駕駛人及用路人的安全，評估李婦住處不遠，當機立斷表示她的精神狀況不適合再駕車，由警方協助代駕護送返家，李女在路上頻點頭感謝，還說「高雄暖警」真的名符其實。

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