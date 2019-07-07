警執法不敢開槍？侯友宜：支持大膽使用槍械

2019-07-07 13:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕鐵路警察李承翰遭乘客刺死事件，引發各界檢討聲浪，新北市長侯友宜日前在媒體投書，表態支持第一線員警強勢執法。侯友宜今天表示，大家是否願意支持警察，大膽使用槍械、警械，這是強勢執法重要的關鍵點。

侯友宜今天視察抽水機組運作，被問到警察並非不開槍，而是不敢開槍。侯友宜認為，要相信警察在面臨生死交關做的決定，以他個人經驗為例，每一次面臨生死關頭的時候，經常猶豫要不要開這一槍，如果射擊出去，責任後果誰來擔待？

侯友宜說，當歹徒攻擊第三者或警察時，警察猶豫是否開槍，表示對於警械的使用，已給予警察一定的主導空間，最後產生的結果，是否大家願意支持警察大膽地使用槍械、警械，這才是強勢執法的重要關鍵。

侯友宜提到，警械使用條例已17年沒有修正，應修法支持警察的專業判斷，大膽、正確地使用警械，強勢執法，避免許多歹徒因為警察不敢強勢執法就恣意妄為，削弱公權力，讓黑道、幫派的聲音高漲。如果問題不解決，再多的警力與配備，民眾的保障還是有限。

侯友宜強調，司法改革有3個層面要去面對，分別是第一線打擊犯罪的司法警察與檢察官、法官審判以及矯正。法律應賦予司法警察更多授權，部份輕微犯罪不一定要麻煩檢察官，由警察直接解決，可減少警力浪費，把人力挪用到外勤的工作崗位。

侯友宜表示，法律不願意給警察多一點空間，這是為什麼公權力不彰、警察變成帶槍的弱勢團體的原因之一，這並非國家之幸，大家應該支持警察，從法律層面賦予更多權責，強勢執法才能保障民眾的生命安全。

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