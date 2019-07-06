部分退警團體擬掀七七抗議潮 先「悼承翰」後「反鐵籠公投」

2019-07-06 15:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察李承翰3日執勤時遇刺身亡，中華民國退警總會將在明日下午2時發起「悼承翰、愛警察、護台灣」，號召退休員警穿白衣至台北市忠孝西路天橋悼念殉職的李員。但部分組織成員隨後會再與國民黨申請舉辦的「反鐵籠公投凱道大會師」作結合。台北市警中正一分局將嚴密蒐證以防有擾情事。

中華民國退警總會長耿繼文，是以網路群組署名發出通知，號召各退警協會警消弟兄，在7月7日下午2時，全員穿著白色衣服，在台北捷運板南線善導寺站2號出口，舉著單位會旗作集結。

屆時，他們將會持「悼承翰、愛警察、護台灣」標語，遊行前進至台北市忠孝西路天橋，並將「蔡政府欠退休警消一個公道」布條懸掛在天橋上，悼念近日殉職的鐵路警察李承翰。

由於明天下午3時，國民黨也將在中山南路舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，抗議民進黨將公投法修惡，目前警方情蒐指出，退警總會中的一些分會成員，隨後將會再與「反鐵籠公投」集會遊行作合流，增加「反鐵籠公投」的聲勢。

由於「悼承翰、愛警察、護台灣」集會活動並未向警方提出申請，又是以「快閃」方式作遊行和集結活動，轄管中正一分局根據情資，屆時將會進行蒐證，以防有不法情事發生。

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