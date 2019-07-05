科技董娘疑夫外遇 抓姦驚見他和美艷女經理…

2019-07-05 23:55

〔記者楊國文／台北報導〕新竹某科技公司林姓董事長和美貌的呂姓女經理過從甚密，林姓董娘懷疑老公和女主管外遇暗中調查，卻遭酒後返家的林男家暴毒打，經林母要求林女向兒子道歉才脫困，嚇得逃家而分居，不久，林女夜闖林男住處抓姦，發現林男、呂女均衣著清涼躺在床上，怒告林男並對2人求償。傷害罪部份，林男被判5月確定，高等法院判林家暴傷害行為應賠償15萬元，另以侵害林女配偶權，判林男兩人應連帶賠償65萬元。

林女指出，科技公司是由她和丈夫林男聯手創立，由他擔任負責人，兩人於2014年12月結婚。不料，林男疑與公司女經理呂女外遇，林男為逼她離婚，2016年1月凌晨5時酒後返家，竟對睡覺中的她破口大罵，對她家暴毒打，掐脖子且猛摔東西，吵醒林母，林母要求林女向丈夫道歉，林女為安全起見，只好道歉，一切才平息。

天亮後，林女嚇得逃離林男住處，向父親求救並驗傷、對林男提告，兩人自此分居。此外，林女仍持續對林男和呂女跟監蒐證，發現兩人時常逛街，互動親密，懷疑兩人同居，2017年10月凌晨2時，林女帶著母親、弟弟等人，闖進林男進處，赫見林男和呂女均穿上衣和內褲躺在床上，其中呂女穿著白色蕾絲短褲，合身T恤，姿態誘人，胸罩則留在更衣室，另外還有化妝保養品、盥洗用品等物，對林男兩人求償100萬元。

林男、呂女否認有姦情，也未同居，呂女辯稱，很久未看到林女到公司，誤以為兩人已離婚，林男已恢復單身，平時難免稍有肢體接觸，絕無親吻等逾矩行為。

刑事部份，林男被認定有家暴的傷害犯行，被判5月，得易科罰金15萬元確定。

高院審理後，判林家暴傷害行為應賠償林女15萬元，另外，林男、呂女兩人互動，已逾越正常男女關係，侵害林女配偶權，判林男兩人應廷帶賠償65萬元。還可上訴。

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