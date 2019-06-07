抓猴悲劇！全裸躺床的2人無罪確定 抓姦的4人遭判刑

2019-06-07 16:22

〔記者張文川／台北報導〕孤男寡女光溜溜躺床被抓姦，結果通姦的沒事，抓姦的有罪！

台北市某小型企業社劉姓男負責人，3年前在租屋處與蔡姓女子全裸躺床，劉男的元配帶3名徵信社人員去抓姦，強行壓制2人拍下衣不蔽體的照片與影片，並從被單、床罩驗出2人精斑等DNA，與檢方強制採樣送驗的DNA相符；但高等法院認為劉妻與檢方的蒐證手段逾越必要性，證據取得不合法，判劉男、蔡女無罪確定；劉妻等4人被反控妨害秘密，台北地院日前依竊錄他人身體隱私部位罪，判劉女等4人各拘役50天，可上訴。

事發後，劉男和妻子已經離婚，劉男的公司負責人也已變更登記為蔡女。判決指出，2016年3月5日晚間9點多，劉男在租屋處臥室與蔡女全裸躺在床上，劉妻與3徵信社人員，打開未上鎖的房門衝進屋內，徵信社人員分別壓制劉、蔡搶拍、錄影，拉開全裸蔡女蔽體的床單強行拍攝私密處，即使她尖叫說「我有人權！」也被無視。

劉妻報警到場查扣床罩、毛毯，劉妻並提出先前在丈夫手機翻攝的劉、蔡親密對話，控告2人妨害家庭，對話中包括蔡女向劉男撒嬌「在床上，我們貪婪的吸吮對方」、「希望我們在這床上翻雲覆雨一起相擁而眠」、「粗粗…也寵壞我了，征服我了」、「我愛死粗粗了，我好色」。

床罩、毛毯送驗後驗出精斑與分泌物，檢察官強制採樣劉、蔡的DNA樣本比對，證實2人DNA與現場殘留物吻合，將2人起訴。

劉、蔡審理時堅稱只是高爾夫球友，沒有不軌，劉男說他當時剛洗好澡，下半身裸裹浴巾，蔡女說她當時正在試穿衣服，聽見房外有異常腳步聲，突然一群人衝進來把她壓制在床上拍照錄影，他們2人抗拒想回穿衣物但被阻止，拉扯中她有受傷；劉男並主張，劉妻等人的蒐證手段違反比例原則，檢警採證違反必要性與法律限制，反對將證物列為證據。

台北地院一審認為2人雖有「瓜田李下」之嫌，但證據無從證明2人有「性器接合」的婚外性行為，對話也只能證明有曖昧，且蒐證方式不符法律要求，判2人無罪；檢方上訴，高院認定，劉妻採取私人非法取證，是因蒐證確有困難，但須斟酌是否過度侵犯私人隱私，妨害自由罪的刑責比妨害家庭嚴重，可見立法制裁妨害自由的強度高於妨害家庭，劉妻等人的蒐證手段違反比例原則，不合乎法律要求，所取得的證據不能當做認定有罪的證據。

高院也指出檢方強制採樣DNA，違反「去氧核醣核酸採樣條例」，因為此條例並未將通姦行為納入可強制採樣的範圍，不符合法律限制與最小必要性，且劉、蔡也不同意被採樣，因此檢方取得的2人DNA不能做為認定有罪的證據。二審因此維持一審無罪判決確定。

劉男、蔡女反控劉妻等4人侵入住居、竊錄妨害秘密、妨害自由等罪，台北地院日前認定劉妻等人未循正當法律途徑主張權益，自行蒐證所用的手段，明顯逾越必要性，侵害對方權利，從一重依竊錄他人身體隱私部位罪，判4人各拘役50天、可易科罰金5萬元。可上訴。

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