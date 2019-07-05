市醫員工涉圖利廠商收賄 基檢依貪污罪聲押

2019-07-05 22:20

〔記者林嘉東、林欣漢／基隆報導〕基隆市立醫院負責院舍修繕工程的林姓承辦人，涉嫌圖利特定業者得標後，收受業者後謝金。基隆地檢署認定林涉犯貪污治罪條例罪，今天午後以有串證之虞聲押林，另與林長期合作的3家業者黃姓、簡姓與劉姓承辦人也被依涉犯貪污治罪條例罪，各諭知3萬至6萬元交保。

現行採購法規定，台幣10萬元以下的採購案，不需上網公開招標，負責承辦市立醫院院舍修繕的林姓承辦員，遭檢舉長期圖利特定廠商，收受業者賄款。

案經檢察官黃耀賢指揮廉政署調查，昨天搜索林辦公室、與林配合的3家業者。

據了解，林遭檢舉承辦院舍多起小型修繕工程時，與3家業者長期合作，圖利特定業者取得工程，業者為了「回饋」林的「幫忙」，得標後會給林紅包作為「後謝金」。

林對於檢廉掌握的事證，一下子說有收後謝金，一下子又否認；檢方認定他涉犯貪污治罪條例罪，今天下午以他供詞反覆，有串證之虞向法院聲請羈押。

基隆市衛生局長、市立醫院代理院長吳澤誠說，這是去年夏天的案子，當時政風、會計在審核時覺得「怪怪的」，向他回報後隨即向檢調上報展開調查，當時負責採購的行政室主任被以督導不周調離主管職，還有1名承辦人調職、2人離職，至於林涉及幾件弊案，他並不清楚。

面對部屬涉入弊案，吳澤誠強調，他從2017年10月開始代理市立醫院院長，經過近2年時間整頓，市立醫院今年1到5月的業績，已比去年同期成長33％，體質變得更好，市醫正逐步擴建護理之家、呼吸照護病房與失智照顧家屋，慢慢轉型成長照醫院。

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