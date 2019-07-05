桃園7/2大雨 工人疑遭雷擊倒地不治

2019-07-05 09:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子2日下午在八德區一處空曠工地工作，當天下午降下大雷雨，吳男疑因在雨中工作，遭到雷擊後倒地，雇主雖緊急報警將他送醫，仍回天乏術。

當天下午3點多，桃園市龜山、八德、中壢等地區都降下大雷雨，八德區的桃鶯路也一度積水。當時吳男（29歲）冒雨在空曠的工地工作，豈料疑因遭到雷擊突然倒地。

吳男的雇主發現後，趕忙進行CPR施救並打119報案，消防隊員趕來將吳男緊急送醫，仍回天乏術。檢警調查，現場沒有打鬥或可疑痕跡，將由檢察官相驗，進一步釐清吳男的死因。

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