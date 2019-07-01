7/1 威力彩連35摃 今彩539頭獎開出1注 獎落新北市

2019-07-01 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕已經連摃34期的威力彩，今（1）日晚間開獎依然沒有人中，下期頭彩上看8.2億元。另今晚開獎的第108000056期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市三峽區長福街6之2號的「神來也彩券行」開出；第108000156期雙贏彩頭獎也摃龜。

第108000052期威力彩中獎號碼為「02、14、16、17、27、28，特別號：01」，頭獎摃龜，貳獎共1注中獎，每注可得1163萬1841元；參獎共15注中獎，每注可得15萬元；肆獎共98注中獎，每注可得2萬元；伍獎共433注中獎，每注可得4000元；陸獎共3437注中獎，每注可得800元；柒獎共6067注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬4218注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬6126注中獎，每注可得100元；普獎共7萬9511注中獎，每注可得100元。

第108000052期38樂合彩中獎號碼為「02、14、16、17、27、28」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共47注中獎，每注可得5750元；二合共1318注中獎，每注可得750元。

第108000156期雙贏彩中獎號碼為「04、06、09、10、11、13、17、18、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共225注中獎，每注可得500元；肆獎共2599注中獎，每注可得100元。

第 108000156期今彩539中獎號碼為「01、02、10、23、25」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共6332注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6267注中獎，每注可得50元。

第108000156期39樂合彩中獎號碼為「01、02、10、23、25」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共157注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6646注中獎，每注可得1125元。

第108000156期3星彩中獎號碼為「401」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000156期4星彩中獎號碼為「7349」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

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