6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-10 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月10日）開獎的第108000138期今彩539、第108000138期雙贏彩與第108000046期威力彩，頭獎均摃龜。

第108000046期威力彩中獎號碼為「07、14、29、32、36、38，特別號：05」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共59注中獎，每注可得2萬元；伍獎共359注中獎，每注可得4000元；陸獎共2496注中獎，每注可得800元；柒獎共4756注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬6980注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2551注中獎，每注可得100元；普獎共6萬4239注中獎，每注可得100元。

第108000046期38樂合彩中獎號碼為「07、14、29、32、36、38」，四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共52注中獎，每注可得5750元；二合共1418注中獎，每注可得750元。

第108000138期雙贏彩中獎號碼為「03、07、10、11、12、13、16、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共217注中獎，每注可得500元；肆獎共2598注中獎，每注可得100元。

第 108000138期今彩539中獎號碼為「07、09、19、20、35」，頭獎摃龜；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6041注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3849注中獎，每注可得50元。

第108000138期39樂合彩中獎號碼為「07、09、19、20、35」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5276注中獎，每注可得1125元。

第108000138期3星彩中獎號碼為「881」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000138期4星彩中獎號碼為「2846」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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