5/30 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落大林鎮

2019-05-30 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月30日）開獎的第108000129期今彩539，頭獎開出1注，由嘉義縣大林鎮西林里中興一路7號的「來富彩券行」開出。第108000043期威力彩和第108000129期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000043期威力彩中獎號碼「第一區：04、06、10、13、36、37，第二區：08」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共267注中獎，每注可得4000元；陸獎共1765注中獎，每注可得800元；柒獎共3363注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9449注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4452注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4725注中獎，每注可得100元。

第108000043期38樂合彩中獎號碼為「04、06、10、13、36、37」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共45注中獎，每注可得5750元；二合共1435注中獎，每注可得750元。

第108000129期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、10、13、15、17、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共201注中獎，每注可得500元；肆獎共2366注中獎，每注可得100元。

第108000129期今彩539中獎號碼為「12、16、28、33、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4682注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3866注中獎，每注可得50元。

第108000129期39樂合彩中獎號碼為「12、16、28、33、37」，四合摃龜；三合共97注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4192注中獎，每注可得1125元。

第108000129期3星彩中獎號碼為「134」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000129期4星彩中獎號碼為「9694」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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