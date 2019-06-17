6/17 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-17 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月17日）開獎的第108000144期今彩539、第108000144期雙贏彩與第108000048期威力彩，頭獎均摃龜。

第108000048期威力彩中獎號碼為「11、13、19、33、34、36，特別號：01」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共66注中獎，每注可得2萬元；伍獎共369注中獎，每注可得4000元；陸獎共2672注中獎，每注可得800元；柒獎共5079注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬8766注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬8863注中獎，每注可得100元；普獎共6萬5780注中獎，每注可得100元。

第108000048期38樂合彩中獎號碼為「11、13、19、33、34、36」，五合、四合均摃龜；三合共67注中獎，每注可得5750元；二合共1684注中獎，每注可得750元。

第108000144期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、10、12、15、16、17、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共254注中獎，每注可得500元；肆獎共2615注中獎，每注可得100元。

第 108000144期今彩539中獎號碼為「18、22、24、29、33」，頭獎摃龜；貳獎共185注中獎，每注可得2萬元；參獎共5312注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9255注中獎，每注可得50元。

第108000144期39樂合彩中獎號碼為「18、22、24、29、33」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共150注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5483注中獎，每注可得1125元。

第108000144期3星彩中獎號碼為「825」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000144期4星彩中獎號碼為「3393」，正彩共28注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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