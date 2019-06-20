6/20 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-20 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月20日）開獎的第108000049期威力彩、第108000147期雙贏彩與第108000147期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000049期威力彩中獎號碼為「03、14、16、19、21、30，第2區：02」，頭獎摃龜、貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共440注中獎，每注可得4000元；陸獎共2971注中獎，每注可得800元；柒獎共5911注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬4020注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬112注中獎，每注可得100元；普獎共7萬8560注中獎，每注可得100元。

第108000049期38樂合彩中獎號碼為「03、14、16、19、21、30」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共56注中獎，每注可得5750元；二合共1261注中獎，每注可得750元。

第108000147期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、08、11、12、16、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共253注中獎，每注可得500元；肆獎共2417注中獎，每注可得100元。

第108000147期今彩539中獎號碼為「01、12、27、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共4578注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4531注中獎，每注可得50元。

第108000147期39樂合彩中獎號碼為「01、12、27、35、36」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共111注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4748注中獎，每注可得1125元。

第108000147期3星彩中獎號碼為「584」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000147期4星彩中獎號碼為「0452」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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