9旬失智老翁協尋已離世妻子 戶所人員不忍戳破！

2019-07-01 19:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東區戶政事務所日前有名9旬老先生到戶所，表達要找尋失蹤多年的妻子，經戶所人員了解發現，老先生的妻子早已離世多年，老先生疑有失智傾向，忘記妻子已離世，戶所人員最後協請警方護送老先生返家，老先生仍激動懇求「幫我找到太太」，老先生對妻子的思念之情，讓旁人都動容。

戶政事務所表示，這名9旬老先生上門要找太太，一開始戶所人員以為發生什麼大事，查詢資料後才得知老先生的妻子早已過世多年，後經資深戶所人員提醒，才得知老先生多年前曾來辦理妻子的身後事，每次都哭得很傷心，當時就讓人印象深刻，沒想到如今竟要到戶所協尋妻子，很可能老先生忘記妻子已離世，才會心急要找已過世的妻子。

戶所人員擔心老先生傷心，也擔心老先生的身心難以承受，不忍戳破其妻子已過世的事實，只能聊天轉移話題，最後聯繫到老先生的家人，並請警察護送老先生返家，讓這段暖心的尋妻事件落幕，也讓人感受到老先生對妻子堅定的守護。

市府民政處表示，過去戶所大多是受理民眾要找尋失蹤親人的案件，但要協助失去摯愛的失智老人回家，且要找尋已離世的妻子，還是第一次碰到，都說是段特別的經歷，也在戶所看到人生百態。

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