老翁搭車訪友 公車到站竟遲遲沒下車…

2019-03-07 11:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕患有輕微失智症的桃市65歲陳姓老翁，昨下午想探訪友人卻誤公車至龍潭區，公車到站他卻遲未下車，司機擔心老翁身體出狀況，趕緊通報警方到場處理，員警透過人臉辨識系統確認身分，將老翁護送回家。

龍潭警方說，陳翁到派出所時身體不停顫抖，無法明確表達自己住哪、叫什麼名字，員警擔心老翁身體微恙，自掏腰包買熱食供陳翁果腹。

經稍事休息，老翁才慢慢說出，上午從中壢市區搭公車欲返家時，上車後從車窗往外看，發現沿途路線似乎不是平時回家道路的景象，直到公車開到了陌生的龍潭區停下，才覺得搭錯班車，嚇得不敢下車，且不知如何再轉搭公車返家。

警方以人臉辨識系統，查詢並確認老翁身分，打電話卻遲遲無法聯絡到老翁家人，熱心員警考量當下天氣濕冷，貿然讓老翁獨自搭車返家，恐衍生其他危險，決定開巡邏車護送老翁載返中壢家中。

陳姓老翁家屬表示，老翁患有重聽及輕微失智，常搭乘公車到中壢地區訪友，到了中午用餐時間就會回家，當天到傍晚卻遲未返家，家屬焦急在住家附近及中壢市區找尋，都遍尋不著，最後看到警方攙扶著老翁回家，才鬆了一口氣。

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