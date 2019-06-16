實習暖警為翁清洗穢物 民眾讚「心融化了」

2019-06-16 22:59

［記者黃旭磊／高雄報導］實習警員幫老翁清洗糞尿，民眾大讚感人。

三民區1名70多歲翁疑似失智，今（16）日呆坐加油站內，褲檔沾滿糞尿，上衣也惡臭難聞，加油站員工紛紛走避，通報轄區哈爾濱派出所員警到場，巡佐郭秋男、實習警員蘇倫詳見狀，拿起洗車水管沖洗。

老翁背部、大腿沾滿穢物，民眾有意幫忙卻不敢靠近，蘇倫詳要老翁背對，拿起水管沖掉穢物，事後，還給毛巾擦乾並送上乾淨衣物。

蘇倫詳攔招3部計程車，沒人願意搭載，最後1名善心運將協助載回家，老翁離去前點頭致謝，而周遭民眾也比大拇指稱，「心都融化了」。

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