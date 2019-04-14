悲歌！失智老翁頻走失 妻無奈鐵鍊栓夫

2019-04-14 12:34

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣通霄鎮78歲陳姓老翁因年邁失智，屢屢走失，陳妻無力照顧，遂以粗鐵鏈綁著陳翁腳，鏈在這家三合院住家石柱上，猶如豢養家犬，鄰里宗親看了皆十分不忍，認為此舉形同虐待，苗栗縣政府社會處長楊文志表示，已於上週四介入將陳翁送醫檢查，確認健康狀況後，明天將安排至安養機構安置，後續將輔導家屬妥善照顧陳翁。

鄰里指出，陳翁與妻子育有一對子女，兒女皆在外地工作，陳翁年邁失智，平時皆由撿資源回收的妻子照養，但近來陳妻竟以鐵鍊綁住陳翁左腳限制外出，陳翁被鎖在屋外，平時就地大小便，環境髒亂不堪，讓鄰里看了皆十分不忍，但屢屢規勸陳妻仍未改善，社工師多次稽查也未獲改善。

陳妻表示，丈夫年邁失智後經常外出失聯，屢屢皆由警方協尋後帶回，自己也深感困擾，為怕丈夫外出失蹤發生意外，不得已才以鐵鍊限制行動；鄰居則透漏，陳家子女偶爾仍會返家探視雙親，但疑似與陳翁感情不睦，因此也未積極協助安置。

苗縣府社會處長楊文志說，社工督導已於第一時間將陳翁送至李綜合醫院檢查身體狀況，初步診斷健康無虞，目前在院觀察，明天將會將陳翁送至護理之家安置，並由社工、里長安撫陳妻情緒，同時輔導其子女多家探視關心雙親身心狀況。

楊文志表示，陳妻以鐵鍊鎖住丈夫的行為雖不妥，但因其立意是為保護約制、其情可憫，因此不會予以處分，而子女也皆有定期照顧雙親，無棄養問題，後續將會輔導家屬協助老人照顧的技能。

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