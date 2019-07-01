孩子只能說痛痛！ 爸媽虐3子女 女嬰打到骨折

2019-07-01 13:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一對年30多歲的夫妻檔田姓男子、陳姓女子，陳女與前夫已育有1名7歲長子，與田男再婚後又陸續生下3名子女，今年2月間7歲男童被發現全身傷痕累累甚至有骨折，社工查訪發現夫妻倆還有3名子女，其中有2名幼子也慘遭毒手，未滿4個月的女嬰更被打到全身多處骨折，一度送進兒童加護病房觀察，桃園地檢署檢察官今年4月已先依家暴傷害罪起訴夫妻倆，針對其他2名子女受虐部分，今再依家暴傷害罪起訴2人，夫妻倆目前仍被羈押看守所，4名子女都已被安置。

起訴指出，夫妻倆帶著4個孩子在觀音區租套房，田男靠著打零工維生，陳女則在家帶孩子，7歲長子是陳女與前夫所生，後又與田男生下已3歲的次子、1歲多長女及么女，今年2月間長子被學校發現頭、臉、手部都有瘀傷，送醫檢查發現左前臂及手指還有骨折，警方、桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心獲報緊急介入調查，發現男童是遭父母以爪耙子、鐵製甩棍、伸縮窗簾桿打傷，分別依家暴傷害罪將夫妻倆移送法辦。

由於夫妻倆還有3名幼子，警方、社工查訪並將3人送醫檢查，發現除了1歲多的長女，3歲次子、當時未滿4月大的么女也都遭到父母凌虐，其中，社工從陳女手中接過4月大的女嬰時，女嬰不斷哭泣、不安，送醫檢查後3歲男童全身多處骨折，頭部、臉部、手、腳都有新舊瘀傷，女嬰除了臉部瘀傷，頭骨有多處骨折、手部也有多處新舊骨折傷痕，2人一度都被送到加護病房觀察，檢警調查，2童也是遭爸媽持木棍、鐵製甩棍、爪耙子或腳踢等打傷，陳女替女嬰洗澡時施力過度，手鐲也常撞到女嬰臉頰致傷。

遭到父母施暴的3名幼童，因年紀尚小、表達能力不足，說不清爸媽為何打他們、怎麼施暴，在面對警方、社工詢問時，經常只能回覆「痛痛」；而夫妻倆對孩子被安置十分抗拒，且不承認對孩子有不當管教。

7歲男童遭施虐部分，檢方已於今年4月起訴夫妻倆，另2名幼童受傷的部分，檢方今再依家暴傷害罪起訴，並建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑。

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