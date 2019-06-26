惡保母「頭下腳上」狠摔1歲女嬰致死 判刑13年定讞

2019-06-26 14:09

〔記者張文川／台北報導〕台南市保母林郁琇，前年1月虐殺1歲4個月大的翁姓女嬰，抓住女嬰的雙腳「頭下腳上」左右甩動，再高舉起來故意鬆手，女嬰摔落床邊的軟墊，頭部著地，導致神經性休克死亡；一、二審皆依故意對兒童傷害致死罪，將林女判刑13年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

民事方面，一審判林女嬰應賠償女嬰父母共432萬餘元，林女房子被假扣押，刑事二審期間她自行找到買家以290萬元成交，得款全部支付給女嬰父母，但法院認定這是林女自動履行賠償義務，並非主動尋求和解取得對方原諒，不予輕判。

判決指出，2016年12月翁家依合法途徑，找到社會局有專業登記在案的林姓保母，委託她照顧女兒，女嬰父親是化學廠業務，月收入3萬多，母親是工廠作業員，月入不到3萬元，每月要花1萬5000元托育費，不料竟所托非人，托育才1個多月女兒就被弄得奄奄一息，進加護病房急救仍告不治。

前年1月23日上午，女嬰父母如往常一樣送女兒到林女住處托育，林女供稱，女嬰在父母離開後哭鬧不休，她一時情緒發作，起意「教訓」女嬰，用右手將她頭下腳上抓起用力左右、前後甩動3次。

但女嬰並未停止哭鬧，反而嚇得哭更大聲，林女情緒失控，又將女嬰倒著高舉130多公分，然後故意鬆手，讓女嬰墜落到舖有軟墊的地面，林女丈夫聽到碰撞聲，聞聲查看，抱起女嬰發現女嬰意識逐漸昏迷而停止哭泣，林女丈夫趕緊通知女嬰父親。

女嬰父母趕達，發現女兒舌頭有血絲，嘴唇發白、眼睛倒吊，立即開車送到奇美醫院急救，後續因瀰漫性腦髓壞死軟化、水腦症等嚴重腦傷、併發肺炎、神經性休克，翁父曾將過程PO網，萬名網友幫忙集氣，但急救一個多月仍無力回天，女嬰同年3月2日宣告不治。

檢方以殺人罪嫌起訴林女，一審台南地院都認定林女沒有殺人意圖，依故意對兒童傷害致死罪判刑13年。

檢察官上訴主張林女有不確定殺人故意，請求依殺人罪改判無期徒刑，林女也上訴主張並非故意，請求依業務過失傷害致死罪輕判；但二審台南高分院仍認定是傷害致死罪，維持13年徒刑。三審最高法院今認為原審判決無違誤，駁回上訴定讞。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法