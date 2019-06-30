涉P2P抓電影寒戰2被逮 無罪原因是這樣

2019-06-30 19:00

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子被控以P2P軟體下載同時上傳電影「寒戰2」，一審法院判他無罪，二審智慧財產法院亦以不能以陳某是IP位址申請承租者就推論是他下載影片，且他受無罪推定原則保護，享默秘權，或許他可能知悉是哪位親友下載，但要他供出親友顯強人所難，不得因此要他頂罪，且檢警未查扣他電腦或行動裝置有此電影檔案，判無罪確定。

檢方根據中華電信IP位置查詢資料得知，陳男的IP在2016年間8月19日3時許登入，至同月22日4時許登出，再比對P2P軟體及論壇網路列印資料可知，這個IP在21日上午10時完成下載電影，檢方依違反著作權法將他起訴。

陳某堅稱沒有使用P2P軟體下載影片，亦未申請加入該論壇，且若有朋友來家裡，會告知他們家裡WIFI密碼，加上下載時間他在上班不可能下載。

一審法院判他無罪，檢方提上訴，智財法院審理後仍認為，民眾常用WIFI無線分享，縱有設定密碼，亦無法排除陳某將密碼分享與他人使用，或遭他人破解密碼後，使用其無線網路下載影片之可能，且陳某否認申請加入論壇，告訴代理人亦坦承未查證陳某是否為會員，下載者是否為陳某仍有疑問。

另外，家中IP位址常有多人使用或共用，是目前社會常情，不能以陳某是IP位址申請承租者，即推論他下載影片，且陳某受無罪推定原則保護，享有默秘權，無自證無罪義務，或許他可能知悉是哪位親友下載，但要他供出親友顯強人所難，縱使他須擔管理之責，但不得因此要他頂罪，檢警又未查扣其電腦或行動裝置有電影檔案，判無罪。

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