嘉縣議員黃啟豪提案消防大隊增置副大隊長 消防局贊同

嘉義縣員黃啟豪提案建議縣消防大隊增置副大隊長。（記者蔡宗勳攝）

2024/05/02 14:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕內政部消防署於去年7月函詢各縣市政府對於增置副大隊長一名意見，目前已有新竹市、苗栗縣於今年3月完成副大隊長增設，嘉義市消防局也將在5月15日派任，嘉義縣議員黃啟豪在議會臨時會提案建議比照辦理，嘉義縣消防局長蔡建安對此表示，增設副大隊長有其必要性，將參考其他縣市再來做調整。

黃啟豪指出，嘉義縣消防局3個大隊加上特種搜救大隊，4個大隊編制設有大隊長和副大隊長各1名，但目前正、副大隊長都有工時過長、影響健康之虞，有必要再增設1名大隊長來分擔勤務，而且根據大法官釋字785號案針對保障健康權已有解釋，未來工時遞減、輪休增加，勢必面臨正、副主管同時請假或輪休，大隊領導空窗期窘境，因而在這次臨時會提案建議4個大隊各增1名副大隊長。

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蔡建安表示，增設副大隊長確有其必要性，但嘉縣人力擴編晉用不順利，恐出現官多兵少窘況，因為全台各消防局都在增補人力，卻出現消防特考錄取人數不如預期現象，例如去年要錄取936人，報考人數竟比錄取名額少，最後錄取360人，受訓合格僅剩350人，原本嘉縣去年10月要晉用21人，但消防署只給4個員額，明年規劃晉用27人，最後也只核定7人。

蔡建安強調，增設副大隊長的確有必要，但仍需視人力狀況、參考其他縣市情況再來調整，因為目前全國只有新竹市、苗栗縣已完成副大隊長增設，嘉義市消防局則通過銓敘案，5月15日兩個大隊新增副大隊長就會派任。

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