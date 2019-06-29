警善用網路資源 助迷失女童找到回家的路

2019-06-29 11:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林警分局彭厝派出所警員陳祐強、蔡宗翰28日晚上6點執行巡邏勤務時，於地方社群網站「我是樹林人」中，獲悉轄內彭厝黃昏市場有迷失女童，便立即趕赴現場，將女童帶回派出所暫時安置，並於晚餐時間，提供飲料、餅乾、巧克力等給約5歲的女童果腹，員警並且發現女童無法言語表達，不能提供相關資料予警方協尋，因此警方將女童暫時安置於派出所的狀況，回覆與社群網站社團「我是樹林人」，幸好不久後，女童家屬果然於得知消息後至派出所帶回女童。

女童家人昨晚到派出所時向警方表示，女童有發展遲緩情形，因此言語表達能力不佳，當天晚間因祖母於廚房準備晚餐時，女童獨自走出家門，卻無法走回家。祖母準備好晚餐才發現女童已不見蹤影，全家人正在四處尋找之際，獲悉女童已被安置於派出所，趕緊前來領回。

家屬對警方的幫忙表示感激之意，心中的石頭總算可以卸下來，臨走時表示日後會更加留意，並再三感謝警察的熱心協助。

樹林分局長林温柔指出，因應網路資訊使用愈來愈頻繁，警方也派員24小時於在地社群網路巡邏，一旦發現與治安、民眾需求有關資訊，就會立即回應或處理，也期待民眾遇有特殊狀況，都能隨時向警方回報，共同維護公共安全。

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