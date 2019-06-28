成醫喋血案二審開庭 兇嫌林光宇被休職到11/29

2019-06-28 15:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南高分院於今天上午針對去年教師節發生的成大醫院喋血案召開準備庭，檢察官上訴認為被告林光宇所犯是殺人未遂罪，且一審依傷害罪判的太輕。林光宇主張因長期遭到職場霸凌，才會一時氣憤拿刀傷人，主要是想教訓對方、無殺人犯意。兩造為了查明有無職場霸凌一事，決定再開庭傳訊同單位的兩名醫護證人。

2018年9月28日成大醫院開刀房內發生醫療技術師的刀傷喋血事件，檢察官以殺人未遂重罪起訴兇嫌林光宇。因為此案涉及職場霸凌問題，今年3月13日台南地方法院依普通傷害罪及違反醫療法對林光宇判刑1年。

成大醫院在案發隔天對林光宇作出停職處分，並將林的違失行為依公務員懲戒法規定移付公懲會懲戒；公懲會在2019年5月對林光宇做出休職半年的判決，林休職期間為5月29日至11月29日。成大醫院已收到公懲會判決書，且在6月13日通知林光宇這項判決結果，也就是林在年底就能復職；至於如何安排林復職一事，成醫內部正在討論中。

被害人陳彩鳳的委任律師與蒞庭檢察官都質疑林光宇殺傷同仁的行為及動機，要求傳訊成醫兩名葉克膜醫護團隊同事查清楚。林光宇的辯護律師也主張，林確實長期遭受職場霸凌才一時氣憤拿刀傷人，且公懲會判決內容也特別提到林因遭受職場霸凌的傷人經過，同意檢方傳證人詰問。

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