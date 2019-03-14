成醫喋血案 技師林光宇傷害判1年

2019-03-14

〔記者王俊忠／台南報導〕去年9月28日成大醫院心臟血管外科體外循環技師林光宇涉嫌刺傷體循師女組長陳彩鳳7刀、波及女醫師胡祐寧，案發後傳出林遭到職場霸凌引發各方關注。台南地檢署檢察官罕見在6天內偵結此案，去年10月4日依刑法殺人未遂、違反醫療法等罪嫌對林起訴。昨天台南地院並未採認檢方見解、改依違反醫療法與傷害罪判林光宇1年有期徒刑。

台南地院指出，檢方是依殺人未遂罪嫌起訴，但合議庭審理後認為被告犯案動機是對陳彩鳳職場霸凌行為不滿，案發當天成醫羅主任要求林把辦公桌搬到庫房、暗示林儘快離職，但難認林對陳有置於死地的深仇，且林選在有其他醫護人員的手術室為之，持殺傷力相對薄弱的蝴蝶刀從正面直接往前刺，非檢方所說從後環抱陳再行刺，陳傷勢雖嚴重，但無立即生命危險，7處傷口僅一處些許傷及肺臟，可見林下手力道有節制，陳逃離後，林無再追擊意圖與行為並向警方自首，因此變更檢方起訴的殺人未遂罪，改認定是傷害罪。

林光宇表示，感謝法官明察秋毫、認同他遭受職場霸凌，希望未來國內能終結白色巨塔內的職場霸凌問題，會與律師研究後再決定是否上訴。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，林光宇案是成醫同事集體霸凌行為，這行為是常見卻又沒被說破的秘密，要求成醫公布此霸凌事件的調查結果。成醫回應尊重司法判決、也尊重受害者自己意願是否上訴；台南地檢署也說，尊重法院判決，待檢察官詳閱判決書後，再決定是否提上訴。

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