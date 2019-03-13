成醫喋血案 一審改依違反醫療法判林光宇一年徒刑

2019-03-13 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕去年9月28日成大醫院心臟血管外科體外循環技師林光宇涉刺傷體循師女組長陳彩鳳7刀、波及女醫師胡祐寧，案發後傳出林遭到成醫職場霸凌等爭議引發各方關注。台南地檢署檢察官罕見在6天內偵結此案，於去年10月4日依刑法殺人未遂、醫療法等罪嫌對林提起公訴。今天上午台南地院改依違反醫療法與傷害罪判林光宇1年徒刑。

對此判決結果，成醫初步回應尊重司法判決。台南地院並指，檢方是依殺人未遂罪嫌起訴，但合議庭審理後認為被告犯案動機是對陳彩鳳職場霸凌行為不滿，案發當天成醫羅主任要求林把辦公桌搬到庫房、暗示林儘快離職，但難認林有置於死地的深仇，且被告選在有其他醫護人員的手術室為之，持殺傷力相對薄弱的蝴蝶刀，是從正面直接往前刺，非檢方所說從後環抱原告再行刺，原告傷勢雖嚴重，但無立即生命危險，7處傷口僅1處些許傷及肺臟，可見林下手力道有節制，原告逃離後，林無再追擊意圖與行為並向警方自首，因此變更檢方起訴的殺人未遂罪，改認定是傷害罪。

去年9月28日上午，林光宇涉在成醫手術室內持蝴蝶刀刺殺陳彩鳳，衝突中波及女醫師胡祐寧，林行兇後到市警五分局開元派出所自首，他並在臉書發文指終結霸凌。在林被羈押後，持續有林男的學妹、朋友、妻子與護師職業工會理事長出面力挺林男，控訴指林遭到職場霸凌；但有自稱醫院員工爆料指林男工作擺爛、人際關係差；成醫第一時間否認有霸凌情事，後來則噤聲、不再對外說明，態度消極，案情各說各話、陷入羅生門。

檢方起訴書指出，林光宇與陳彩鳳是成醫同事，陳是林的體循師組長，林光宇認為其工作屢遭陳彩鳳刁難、挑剔，且陳彩鳳刻意帶領同儕、影響主管，致其在工作團隊中遭到排擠，於是心生怨恨；去年9月28日上午8時45分許，又因心臟外科主管羅主任要求他更換辦公室座位並詢問其有無離職之意？林光宇再生不滿，於同日上午9時許，拿取放在醫院辦公室內的蝴蝶刀到醫院住院大樓3樓手術室第7開刀房找陳彩鳳理論。

當時女醫師胡祐寧與陳彩鳳準備為患者動手術，林光宇先以左手從後環抱陳彩鳳，右手持蝴蝶刀朝人體要害、脆弱的胸、腹、背部及手刺殺7刀，陳彩鳳受創跌坐地上，胡祐寧見狀上前制止與林拉扯時，手臂與手掌遭刀割多處傷勢（胡未提傷害告訴）。

此時林仍不罷手，繼續持蝴蝶刀欲刺殺陳彩鳳，在場同事呂姓體循師等人趕快幫陳彩鳳逃離現場到附近房間躲藏，林光宇才罷手返回辦公室更衣，並將蝴蝶刀放在辦公桌、離開成醫，到派出所向警方自首。陳彩鳳經成醫急救後倖免於難，後來在法院開庭時痛訴林光宇對她兇殘刺殺、似要置她於死地。

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