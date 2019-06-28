捲入韓國瑜私生女案 「新莊王小姐」攜親子鑑定報告作證

2019-06-28 12:17

〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，指高雄市長韓國瑜與牌咖新莊王小姐有私生女，而被韓國瑜控告妨害名譽；吳子嘉日前聲請傳喚新莊王小姐等4人作證；《鏡週刊》今報導，王小姐已帶著與前夫所生兒女的親子鑑定報告向檢方說明，澄清她與韓國瑜之間並無情愫，流言已對她的生活造成困擾。

週刊報導，王小姐日前庭訊時，否認與韓國瑜之間有情感糾葛，並提出她與前夫所生兒女的親子鑑定報告，強調她只是韓國瑜的牌咖，指外界的流言已對她的生活造成困擾。

《鏡週刊》報導另提及，北檢連日來約談相關人，確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，與韓國瑜毫無關係，且王可莉與王小姐是親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲女孩，則是王可莉的外孫女。

針對週刊報導王小姐庭訊提交親子鑑定報告等情節，北檢今天則表示，本署偵辦任何案件一向嚴守刑事訴訟法偵查不公開之規定，媒體報導內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前未向本署查證，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。

吳子嘉日前爆料，指韓國瑜和新莊王小姐有長達十年的婚外情，甚至指雙方育有1名女兒，韓國瑜還提供其生活費。韓國瑜不滿吳子嘉的爆料，上月底赴北檢告吳子嘉誹謗。

本月4日，北檢首度以被告身分傳喚吳子嘉，吳除當庭提供LINE對話紀錄，證明爆料有所本外，還直指名嘴黃光芹、前高雄縣長楊秋興等人知情，要求傳喚新莊王小姐等人到庭作證。

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