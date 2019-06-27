臨時改號「彩金百萬變5萬」 他竟逼代簽注友人簽本票賠償

2019-06-27 20:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕55歲莫姓男子委託陳姓友人簽注六合彩，但討論後決定更改簽注號碼，未料原本可中105萬元彩金變成5萬元，莫男憤而要求陳男簽下95萬元本票，事後陳男未支付遭恐嚇；此外，與莫男女兒有長期性交易關係的林男，也被莫男及其子逼迫簽立30萬元本票，莫家父子坦承犯行，新北地檢署今依恐嚇、傷害、強制等罪起訴莫家父子。

去年3月，莫男委請陳男幫他下注六合彩，莫男原已想好簽注號碼，但與陳男討論後決定更改，結果臨時換號卻害莫男中獎彩金從105萬元變成5萬元，莫男憤恨不平把錯都怪在陳男身上，明知賭債為非法債務，且陳男無須為其投注賠償損失，卻強逼陳男簽立95萬元本票，但陳男無力給付。

去年5月6日至14日間，莫男密集傳送「不要逼我，我的能耐你是了解的」、「什麼人都可以不見我，就是你決定不可以不見我，你也不要逼我再去你家」等共36通文字及語音訊息給陳男，另還傳送陳男父母住處照片恐嚇，陳男因此嚇得報警。

莫男另又被控，得知林姓男子與女兒有長期性交易關係，並曾允諾送50萬元給女兒，去年5月，與其子一起逼迫林男簽立30萬元本票，恫稱：「玩我女兒要簽本票，不然打死你」，還要求林男把提款卡拿出來讓父子提領，林男趁父子到房間拿取提款卡時，趁隙落跑，父子見狀衝出門外追趕，扯下林男外衣造成林男背部有多處抓傷，害林男最後裸著上半身衝進警局求助。

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