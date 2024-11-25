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    8旬老嫗餵養果子狸將水果店當BUFFET 老闆受不了報警逮人

    張姓老嫗犯案時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    張姓老嫗犯案時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    2024/11/25 10:35

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市文山區1名高齡八旬的張姓老嫗，疑因餵養他人的果子狸（白鼻心），本月初接連4次利用清晨時刻，到住家附近一家水果店偷拿放置在店門口，剛進貨的香蕉等水果，老闆從監視器發現後，非常憤怒，向北市警文山一分局木新派出所報案，訴苦「真當以為這邊是水果BUFFET啊！」、「氣死了，一直拿一直拿..」，警方據報經通知她到案後，已依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

    警方表示，本月2日清晨4時許，83歲的張姓老嫗行經北市忠順街2段一間水果店前，鎖定放在店門口剛進貨還放在籃子內的各式水果，伸手進入抓了一把香蕉，便放入自己準備的塑膠袋內，從容徒步離去。隨後4日、8日與10日三天，又以同樣手法竊走水果。

    期間，水果店老闆察覺每次進貨的量均有短少，原先以為是不慎掉落在旁沒有在意，後來越發覺不對，每隔幾天就發生一次，尤其每次至少都是約莫幾百元的香蕉、橘子、鳳梨短少，遂將店內監視器攝向調轉至水果進貨位置監錄，才發現是1名老嫗偷走，共計損失1100餘元。

    水果店老闆經向轄區警方報案後，警方立即經調閱監視器追查，鎖定張姓老嫗身分及住處。本月11日，警方經通知張姓老嫗到案說明。

    張姓老嫗雖向警方表達，她是水果店的老顧客，拿走的水果，不是為了自己要吃，而是為了餵食她家附近巷子內的果子狸，也表示不會再拿，仍被依法函送檢方偵辦。

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