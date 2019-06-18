翁把社區水塔當馬桶澡盆 嗆「沒毒死他們算不錯」

2019-06-18

喝1年多臭水 住戶報警

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市69歲林姓男子，私租頂樓給中華電信架設基地台，賺取月租費1萬2000元，住戶發現抗議並將它拆除，他竟懷恨在心，不但在大樓搞破壞，還每月1次到頂樓水塔洗澡並大小便，住戶只感覺水臭臭的，吃1年多才發現是林翁搞鬼，報警後林還當眾嗆聲「沒把他們毒死，算不錯了」，該社區水質檢驗氨氮含量超標，林的辯護人竟稱，尿液稀釋對健康無影響，台中地院依妨害公眾飲水判1年8月、毀損社區物品判拘役60日、恐嚇判3月徒刑。

林男妨害飲水、恐嚇判刑

判決書指出，林男住在潭子區中興北路某社區7樓，2017年間住戶發現他私租頂樓給中華電信架設基地台，陳情抗議將它拆除，讓他減少收入，心生不滿，同年6月至2018年7月間，約每月1次頻率，跳進頂樓水塔內洗澡，並在水塔內大小便。

2018年2月林男還刮損電梯控制面板、同年7月社區頂樓進行排水管泥作，竟在水泥未乾前故意拉扯，讓水泥龜裂。

林男坦承在水塔洗澡、小便

社區住戶長期發現水質臭臭的，卻查不出原因，後來裝設監視器，才發現林男跑到水塔洗澡的荒唐事，將水質送驗氨氮含量超標，2018年7月17日大樓住戶報警，警方到場後，林男還當著警察面前恫嚇「我沒把他們毒死，算不錯了」。

林男坦承在水塔內洗澡、小便，辯稱他也在用水塔內的水，沒那麼嚴重。法官認為，尿液為人體排泄物，暴露在空氣中容易變質及含有細菌，是妨害衛生之物，對人體健康有一定影響。住戶得知緊張惶恐，又聽到林男說「沒把他們毒死，算不錯了」，讓住戶更驚恐。

律師︰可依法趕惡鄰

律師李學鏞說，公寓大廈管理條例第22條第1項俗稱「惡鄰條款」，但實例上要官司勝訴，趕走惡鄰，程序非常繁雜，如有無先行勸導3個月，有無符合條款各項規定，最後有無合法的住戶大會決議等，管委會必須盡蒐證責任，並與律師配合，才有勝訴可能。

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